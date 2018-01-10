شاكيرا تدرب مغربيات على الرقص بالمؤخرة.. وتتعلم الحب من فيروز وأم كلثوم

أكدت المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا أنها تعلمت الحب من أغاني كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، وجارة الوادي فيروز، معتبرةً سر الطاقة التي تظهر بها على المسرح بين الغناء والرقص، هو “فيتامينات الحب” التي تتجرعها من رفيقها العاطفي جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني.

وحطمت الفنانة العالمية كل أرقام الدورة العاشرة لمهرجان “موازين” بعدد متفرجين تجاوز 100 ألف متفرج، لكن ظهورها بملابس مثيرة، وتعليمها فتيات مغربيات حركات الرقص بالمؤخرة على المسرح؛ أثارا ضجة كبيرة بين محبيها.

وقالت شاكيرا، في مؤتمر صحفي في المغرب، قبل غنائها في مهرجان “موازين”: “أعشق الموسيقى العربية، وتعلمت الحب من أغاني أم كلثوم وفيروز. وأعتقد أن ألحان أغانيهما موجودة في أغنياتي”.

وتابعت: “الموسيقى العربية عمومًا لها مكان في أعمالي وقلبي، ودائمًا ما أرقص عليها”. وكانت شاكيرا -والدها من أصل لبناني- غنت مقطعًا من أغنية “أعطني الناي” بلغة عربية ركيكة أثناء مشاركتها الأسبوع الماضي في حفل في لبنان.

حديثها بالعربية

وألهبت شاكيرا، في السهرة الفنية في “موازين”، 100 ألف متفرج جاؤوا من مختلف البقاع المغربية، لكن ظهورها بملابس مثيرة بدأ بقميص يظهر منطقة البطن، قبل أن تكمل السهرة بلباس فوقي لا يضم إلا حمالة الصدر، أثار ضجة كبيرة.

ولم تفوت شاكيرا الفرصة للحديث بلغة عربية حينما خاطبت الجمهور المغربي بتحية قالت فيها: “مرحبًا الرباط”، كما عمدت الفنانة إلى إشراك 3 شابات مغربيات في إحدى فقرات السهرات؛ إذ أمسكت بهن وحاولت تعليمهن الرقص، وركزت على الحركات المرتبطة بالمؤخرة؛ ما جعل بعض الشباب يصرخ بقوة.

وأعربت شاكيرا، خلال الحفل، عن سعادتها البالغة بفوز فريق حبيبها جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة، بكأس أوروبا لأبطال الدوري في نهائي رائع ضد فريق مانشستر يونايتد البريطاني.

ولقن الفريق الإسباني نظيره البريطاني درسًا بعد أن هز شباكه بثلاثية مقابل هدف في مباراة جمعت بينهما مساء، السبت 28 مايو/أيار 2011 باستاد ويمبلي.

واعترفت المطربة الكولومبية بأن سر الطاقة التي تظهر بها على المسرح بين الغناء والرقص؛ هو “فيتامينات الحب” التي تتجرعها من رفيقها العاطفي بيكيه. وكانت شاكيرا قالت، خلال المؤتمر الصحفي قبل بدء الحفلة، إنها تعيش قصة حب من بيكيه، ومعجبة بفريق برشلونة، وإنها كلما سمعت كلمة “برشلونة” أحست بالتوتر.