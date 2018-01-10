قيادية فيه: الاولوية لحزب طالباني لرئاسة التحالف الكردي في كركوك.. لهذه الاسباب

استبعدت عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني “حزب طالباني”، الماس فاضل، اليوم الثلاثاء، أن تكون هناك قائمة واحدة تضم الاطراف الكردية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدةً في الوقت ذاته أنه في حال اتفق الجميع على تشكيل تحالف موحد ستكون الاولوية للاتحاد الوطني برئاسته.

وقالت فاضل في حديث: “لا اعتقد أن تكون هناك قائمة واحدة للكرد للمشاركة في الانتخابات المقبلة”، مشيرةً الى ان “هناك تنسيق جيد جداً بين جميع القوى الكردية، وسيكون هناك تحالفات كثيرة بين تلك الاطراف”.

واضافت فاضل، أن “اغلب القوائم السياسية في محافظة كركوك، وتحديداً الكردستانية، تسعى الى التفاهم وتقريب وجهات النظر فيما بينها من اجل الدخول بقائمة واحد في الانتخابات المقبلة”.

ولفتت فاضل الى انه “في حال دخول الاطراف والقوائم السياسية الكردستانية بقائمة واحد فستكون رئاستها من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصاً وان اغلبية نواب كركوك في البرلمان هم عن الاتحاد”.

ومضت بالقول: “نأمل عودة قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني الى كركوك، وهناك مباحثات جارية لعودة سياسيي الديمقراطي”.