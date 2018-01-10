لغتنا والثقافة ح 2

* د. رضا العطار

القدرة على القراءة تعد فهما سلبيا . ولكن القدرة على الكتابة تعد فهما ايجابيا . وليكن لنا دلالة على هذه الحقيقة في دراستنا للكتب الغربية . فاذا عمدنا الى تلخيص ما نقرأ او القينا محاضرة عما نقرأ فان هذا يحملنا على زيادة الدرس للموضوع وللغة ايضا .

فاللغة العربية هي تراث نعتز به نحن العرب وهي فخر الثقافة الاسلامية . فعن طريق القرأن تبلورت وتطورت لغة العرب الى درجة يمكن القول ان القران هو المنبع الذي تدفقت منه لغة الكلام البليغ والاسلوب الصقيل متناغما مع روح العصر.

ولهذا السبب يحتاج الشاب سواء أكان مسلما ام غير مسلم الى دراسة القرأن كي يفهم الاصول التي بنى عليها مجتمعنا , كما يحتاج الى دراسة الادب العربي بل الثقافة العربية عامة , كيف نشأت وازدهرت ثم تدهورت . وعليه ان يتعرف الى العلل التي منعت العرب من ان يبعثوا النهضة الحديثة بدلا من الاوربين , على الرغم من ان العصور الوسطى عند العرب لم تتصف بالركود كما اتصفت اوربا . وايضا عليه ان يعرف حدود النهضة العربية القديمة.

فخلف كل نهضة في الادب او العلم او الدين حالات اقتصادية هي التي تحرك وتحدث التغير والتطور . وحسبنا ان نقول هنا ان المجتمع العربي كان اقطاعيا في كل عصوره, حربيا في بعض عصوره، وان الثقافة العربية تأثرت بهذا الوضع الاقتصادي . واذا شئنا التلخيص استطعنا ان نقول :

1- ان الادب العربي كان يخدم الطبقة العالية من الامة من خليفة او امير او ثري . وانه لم يكن قط ديمقراطيا الا في حالات نادرة . كما كان الحال زمن الاستعمار العثماني البغيض حيث اقتصرت الثقافة العربية على كتب الف ليلة وليلة .

2- كان الكاتب العربي فردي النظر . لم يحاول ان يجعل العالم موضوعه ولا المشكلات البشرية اساس اهتمامه .

3- لقد تأثر المجتمع العربي تأثرا سيئا بأنفصال الجنسين .

4- كانت النظرة العالمية في الادب العربي هي نظرة القرون الوسطى . نظرة الهية غيبية وليست انسانية .

5- كاد العرب ينهضون في الفلسفة ولكن الغزالي وامثاله قتلوا هذه النهضة , لانهم وصموا الفلسفة بالكفر .

اما لماذا لم يحدث العرب النهضة التي احدثها الاوربيون في منتصف القرن الخامس عشر , فأني اقول ان الذي حال دون النهضة عند العرب هو :

1- الرق . لان العمل اليدوي وصم به . ولم يعد المجتمع العربي يحتاج الى ألات اختراع تخفف منه او نغني عنه .

2- تحريم الربا . لآن انشاء المصارف اصبح متعذرا . وانها في التجارة العالمية ضرورة لا بد منها .

3- منع التشريح . لان الطب والبيولوجية لم يعودا من العلوم التجريبية

4- منع التصوير . ولهذا المنع علاقة بالطب والبيولوجية والبناء والنحت .

5- قلة الخشب وعدم وجود الفحم , لان بناء السفن والمصانع واعتماد المعادن يحتاج اليهما .

هذه هي الاسباب كما يراها العلامة – كروثر – التي منعت العرب من القيام بالنهضة , وهي اسباب في ذاتها وجيهة . ولكن الى جانب ذلك هناك اسباب اخرى . فاننا مثلا لا نعرف لماذا لم يعرف العرب البرلمان او المجلس البلدي كما عرفها الاوربيون , حتى في القرون الوسطى ؟ – ويجب ان نذكر ان الثقافة العربية بين سنة 700و1400 كانت ارقى بكثير من الثقافة الاوربية. وربما كانت اسبابها في الاعتبار التالي :

1- لم يكن عند العرب كهنة يستاثرون بالثقافة ويحددون من حرية الفكر .

2- بساطة الاسلام وخلوه من الارتباكات جعلتهم اكثر حرية في التفكير

3- سعة العالم الاسلامي الذي امتد من الصين الى المحيط الاطلسي . لذا كانت ثقافتهم ثقافة المدن الكبرى , بينما كانت ثقافة اوربا قروية .

4- كان البحر وسيلة للمواصلات عند العرب ولم يكن كذلك عند الاوربين .

ختاما اوصي كل شاب يبغي الثقافة العربية القديمة ان يقرأ هذه المصادر :

1- القرأن بأعتباره الاساس الذي بني عليه المجتمع العربي , وليس هذا واجب المسلم فقط بل واجب المسيحي واليهودي وحتى الملحد ايضا .

2- تاريخ الطبري وفي سرد محقق لتاريخ القرون الثلاثة الاولى .

3- معجم الادباء للياقوتي . فأنه موسوعة ادبية في غاية السمو .

4- كتاب الاغاني لآبي الفرج الاصبهاني . انه موسوعة ادبية عظيمة .

5- لسان العرب . لآبن منظور . وهو معجم يشبه الموسوعة .

6- نفح الطيب للمقريزي عن تاريخ الاندلس .

7- ان يقرأ المرء كتابي وعاظ السلاطين واسطورة الادب الرفيع للدكتور على الوردي، وهما في التثقيف الذاتي، فيهما ما يفتح العقول والعيون على الحقائق، تواطأ كثيرون على اخفائها.

* مقتبس من البلاغة العصرية واللغة العربية لسلامه موسى