لواء علي الاكبر يلقي القبض على 14 داعشيا خلال عمليات تطهير الحويجة ومحيطها

القى لواء علي الاكبر (عليه السلام) وبمشاركة اللواء 35 الفرقة المدرعة التاسعة القبض على 14 عنصرا من عصابات داعش الارهابية خلال عمليات تطهير و فرض الامن في قضاء الحويجة والمناطق المحيطة به ، هذا ما افاد به مراسلنا واضاف :” ان العمليات مستمرة للقضاء على جميع الحواضن التي تأوي الارهابيين من اجل تحقيق الامن والاستقرار في جميع مناطق الوطن.