محافظ بغداد يكشف: هذه المشاريع ستدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام

كشف محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، عن ادخال عدد من المشاريع المهمة حيز التنفيذ خلال هذا العام، مؤكدا ان رئيس الوزراء مهتم بشكل كبير بإدخال مشاريع جديدة ستنفذ في مناطق أطراف بغداد.

ونقل بيان اورده مكتب المحافظ الاعلامي اليوم، عن العطواني قوله، إنه “من المؤمل ان تدخل مشاريع جديدة بالاضافة الى المشاريع التسعة التي استثنيت من قرار الايقاف حيز التنفيذ”.

وبين، أن “المشاريع التي تم الموافقة عليها والتي تعتبر من اولوية اعمال المحافظة في المرحلة القادمة وهي مشروع مجاري ابو غريب والنهروان وسبع البور وكذلك اكساء وتطوير قضاء المحمودية والمدائن والجسر والحسينية بالاضافة الى تحديث الشبكة الكهربائية في منطقة الحسينية والتاجي وأبو غريب”.

وأوضح، أن “هناك اهتماما كبيرا من قبل رئيس الوزراء بان تدخل هذ المشاريع ضمن موازنة 2018 اما ضمن موازنة تنمية الاقاليم او عن طريق البنك الدولي والقرض البريطاني”، مؤكدا ان “هناك متابعة جيدة واملنا كبير خلال المرحلة المقبلة ونلتمس العذر من المواطن البغدادي عندما تأخرنا عليه بتقديم هذه الخدمة لكن هناك مبررات تتمثل بعدم إطلاق التخصيصات المالية الكاملة”.

ولفت العطواني الى ان “من يتابع اعمال محافظة بغداد في الآونة الاخيرة يجد ان هناك جهداً واضحاً في مناطق الاطراف بما يتعلق بعملية التطوير والاكساء سيما في قضاء المحمودية والمدائن والنهروان جميع هذه الاعمال هي ضمن التخصيصات التي تمكنت المحافظة من الحصول عليها بعد معانات ومراجعات طويلة”.