مرصد حقوقي عراقي: أحزاب سياسية تعيد النازحين قسرا لأغراض انتخابية

اتهم “المرصد العراقي لحقوق الإنسان” أحزابا سياسية لم يسمها بالعمل على إعادة النازحين العراقيين قسرا إلى مناطق سكناهم لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر منتصف مايو/آيار المقبل.

وقال المرصد (مستقل) في تقرير، الأربعاء، إن “بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة العراقية، وتحديداً تلك التي تُسيطر على محافظة الأنبار (غرب)، تعمل على إعادة النازحين (من المخيمات) قسرياً بغية إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد”.

وأضاف المرصد أن “احترام التوقيتات الدستورية الخاصة بالانتخابات ضروري جداً، شرط أن لا يكون ذلك على حساب حياة الناس وأمنهم”.

وتسببت الحرب ضد “داعش” بنزوح نحو 5.5 مليون عراقي (من أصل نحو 37 مليونا)، من المحافظات الشمالية (نينوى وصلاح الدين وكركوك)، والغربية (الأنبار)، والشرقية (ديالى)، والجنوبية (أجزاء من محافظة بابل).

وتقول الحكومة العراقية إن نصف النازحين عادوا إلى مناطقهم المحررة، لكن البقية يواجهون مصاعب للعودة نتيجة تدمير منازلهم وعدم توفر الخدمات الأساسية، بجانب انتشار مخلفات الحرب.

وتشترط القوى السياسية السنية عودة النازحين لإجراء الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجالس المحافظات؛ في موعدها المحدد، في ظل مخاوف من خسارة الكثير من تمثليها في الحكومة والبرلمان القادمين، في حال عدم مشاركة ملايين النازحين في التصويت.

وحذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، من أن تثور شكوك حول مصداقية الانتخابات المقبلة في البلاد إذا ما أجريت قبل عودة النازحين إلى مناطقهم.

لكن الحكومة العراقية تستبعد إمكانية تأجيل الانتخابات بأي شكل من الأشكال؛ وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء حيدر العبادي أكثر من مرة.

وحسب تقرير المرصد العراقي المذكور، فإن “العودة غير الآمنة والقسرية من مناطق النزوح، لن تُسهم في وصول جميع الناخبين لمراكز الإقتراع، وستحرم الكثير منهم من ممارسة حقهم الانتخابي”.

ونقل تقرير المرصد عن نازح في مخيم عامرية الفلوجة ويُدعى أحمد الحلبوسي قوله: “زارنا قبل أيام أشخاص قالوا إنهم من حكومة الأنبار المحلية وطلبوا منا العودة لمناطقنا باعتبارها صارت آمنة، ولم نشك لحظة بكلامهم، لكن بعد عودة عشر عوائل عرفنا أن مناطقنا غير صالحة للعيش وأن الغاية من العودة هي المشاركة في الانتخابات”.

ودعا المرصد الحكومة للتحقيق في “الضغوط التي تمارسها الأحزاب السياسية من أجل إعادة النازحين لمناطق غير صالحة للعيش”.