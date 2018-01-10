مسؤول عراقي: الأميركان يسعون لفصل كردستان سوريا كما حاولوا في العراق

قال رئيس المجلس الأعلي الإسلامي العراقي “همام حمودي”، اليوم الثلاثاء، ان الأميركان يسعون وراء فصل كردستان سوريا عن البلد في المستقبل، مؤكدا ان محاولاتهم ستبوء بالفشل كما فشلت بفصل كردستان العراق عنه.

وقال همام حمودي في تصريح للصحفيين عقب لقائه مستشار المرشد الايراني الاعلى للشؤون الدولية “علي اكبر ولايتي”، ان “أميركا زعمت أنه بسبب تواجد داعش فإن فصل كردستان عن العراق سيخاطر بمصالحها في تلك الحقبة من الزمن لكن وجهة النظر العامة لواشنطن هي تقسيم العراق الي ثلاثة أجزاء، الجزء الكردي والسني والشيعي”.

وأضاف حمودي، انه “عندما كان الأكراد يتطلعون الي الانفصال عن العراق، كان الحشد الشعبي يتواجد في مدن الإقليم” مبينا ان “قوات الحشد تتمتع بمعنويات عالية جدا ولهذا فان الأميركان لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم”.

وفي السياق نفسه، اشار رئيس المجلس الاعلي العراقي الي موضوع فصل المنطقة السورية ذات التركيبة السكانية الكردية، قائلا، ان “الامريكان سعوا ايضا الي فصل هذه المنطقة عن بلد الام، وذلك في اطار تدخلاتهم في القضايا السورية”.

وأكد حمودي، انه “كما فشل هؤلاء في موضوع كردستان العراق سيفشلون فيما يخص سوريا أيضا”.