مقرب منه: العبادي يحقق حول 125 شخصية متهمة بتهريب الاموال الى الخارج

كشف النائب جاسم البياتي، عن وجود 125 شخصية متهمة بتهريب الاموال الى خارج البلاد، مبينا ان العبادي يحقق بملفاتهم مع جهات دولية منذ عامين.

وقال البياتي، المقرب من رئيس الوزراء في حديث ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي ومنذ عامين يحقق مع جهات دولية في حسابات مصرفية لـ 125 شخصية عراقية عليها مؤشرات تهريب الأموال الى خارج العراق”.

وأضاف البياتي، أن “الجهات الدولية تعمل على جمع المعلومات وتوفرت لها قاعدة بيانات كافية عن اموال هؤلاء المسؤولين وتضخم اموالهم في فترات متقاربة”.

واوضح ان “رئيس الوزراء سيعطي قاعدة البيانات الى اللجنة القضائية العراقية التي شكلها من اجل مراجعتها، وتدقيق الاموال والاسماء، والحسابات الخارجية”.