هل فعلا نتنياهو خائف من القنبلة النووية المزعومة اﻹيرانية؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

استعمال سلاح الدمار الشامل النووي يحتاج مساحة جغرافية واسعة والمساحة الجغرافية في اسرائيل لاتساعد على استعمال الاسلحة النووية ولا حتى الكيمياوية كل ارض فلسطين مع الضفة الغربية وقطاع غزة 25000 كم والمتابع لخارطة فلسطين تمتد شمالا من الجليل عند حدود لبنان وتنتهي جنوبا في رفح على حدود سيناء أي طول اسرائيل أوفلسطين 500 كم وعمق اراضي اسرائيل من نابلس في الضفة الغربية لساحل البحر الابيض المتوسط 12 كم متر فقط مضاف الى ذلك اراضي اسرائيل مختلطة مع الفلسطينيين كل مدن الصهاينة يجد بها عرب مسلمين فلسطينيين فكيف يتم استعمال نووي لقتل ملايين الفلسطينيين، تصريحات نتنياهو الغاية ابتزاز العالم، والحقيقة نتنياهو خوفه الحقيقي من وجود شعوب ترفض الاعتراف في اسرائيل كدولة لا اكثر والكثير من شعوب العالم باتت تدرك هذه الحقيقة، كل اﻷنظمة العربية واﻹسلامية تدرك استحالة استعمال اسلحة دمار شامل ﻷن الواقع على اﻷرض يقول استحالة استعمال السلاح النووي او الكمياوي ضمن رقعة جغرافية صغيرة ومتداخلة، عام 1985 حدث تسرب من محطة شرنوبل بالقرب من كييف عاصمة اوكرانيا الاشعاع النووي ضرب اراضي السويد، نتنياهو يشعر انه جسم غريب لذلك هو خائف من كل شيء، أنا بصفتي كباحث في التاريخ العربي واﻹسلامي بشكل عام والتاريخ الشيعي بشكل خاص كل اﻷحاديث تقول القدس تحرر على يد المهدي ولم أجد اسماء اخرى غير المهدي، مانراه من تصريحات وقرع طبول الحرب الغاية منها اﻹبتزاز واذلال الامم اﻹخرى لكن ليعلم نتنياهو من اﻷفضل له الكف عن اطلاق هذه التصريحات والتهديدات التي لم تغير شيء من أرض الواقع، وليعلم نتنياهو قضية المهدي كقضية موسى ع عاش وترعرع في بيت فرعون، المهدي قادم لامحالة ولم يقوم في ابادة الشعب اليهودي يبقى اليهود في فلسطين بعد ان يسلموا وهم لاغيرهم من يحكم فلسطين مع الفلسطينيين، نحن دعاة سلم وليسوا دعاة قتل وسبي وتفخيخ مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.