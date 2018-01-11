ائتلاف الوطنية يعلن خوض الانتخابات بـ٣٠ حزباً وكتلة

اعلنت ائتلاف الوطني بزعامة اياد علاوي، عن تشكيل تحالف من 30 كتلة وتيارا سياسيا للمشاركة في الانتخابات.

وقالت ميسون الدملوجي المتحدث باسم ائتلاف الوطنية “اكثر من ٣٠ كتلة وتيارا انضموا الى ائتلاف الوطنية لخوض الانتخابات القادمة، وتشكيل تحالف ستراتيجي وطني لبناء دولة مدنية تضمن حقوق جميع العراقيين”.

وسيخوض الائتلاف الانتخابات في جميع محافظات العراق، بحسب البيان. الذي لم يخض بمزيد من التفاصيل.

إلا ان تسريبات عن مشاركة رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في الائتلاف.