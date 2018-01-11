Posted on by

ائتلاف الوطنية يعلن خوض الانتخابات بـ٣٠ حزباً وكتلة

اعلنت ائتلاف الوطني بزعامة اياد علاوي، عن تشكيل تحالف من 30 كتلة وتيارا سياسيا للمشاركة في الانتخابات.
وقالت ميسون الدملوجي المتحدث باسم ائتلاف الوطنية “اكثر من ٣٠ كتلة وتيارا انضموا الى ائتلاف الوطنية لخوض الانتخابات القادمة، وتشكيل تحالف ستراتيجي وطني لبناء دولة مدنية تضمن حقوق جميع العراقيين”.
وسيخوض الائتلاف الانتخابات في جميع محافظات العراق، بحسب البيان. الذي لم يخض بمزيد من التفاصيل.
إلا ان تسريبات عن مشاركة رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في الائتلاف.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close