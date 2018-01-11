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الاحزاب الكوردستانية في كركوك تجتمع لحسم مشاركتها في قائمة واحدة بالانتخابات

من المقرر ان تجتمع الاحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك اليوم الخميس في مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني لحسم مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر اجرؤها في آيار المقبل.

وابلغ مصدر مطلع موقع شفق نيوز، ان كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والجماعة الإسلامية الكوردستانية، والاتحاد الوطني الكوردستاني ستجتمع في مقر الأخير بكركوك من اجل المشاركة بالانتخابات العراقية في قائمة واحدة في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.

وكان رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران قد اعلن، الاربعاء، ان تقديم طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية سينتهي اليوم الخميس، كاشفا عن ان عدد طلبات التسجيل للتحالفات بلغت 27 طلبا.

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