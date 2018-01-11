الخارجية ترحب بتبني الاتحاد الاوربي استراتيجية جديدة لدعم العراق

وكالات:

أبدت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، ترحيبها بتبني الإتحاد الأوروبي ستراتيجية جديدة لدعم العراق في مرحلة مابعد “داعش”، مثمنة تقدير الإتحاد “للتضحيات الجسام” التي قدمها العراقيون.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان تلقت صوت العراق، نسخة منه، إن “وزارة الخارجية أطلعت على بيان المفوضية الأوروبية بشأن الاستراتيجية الاوروبية الجديدة تجاه العراق لعام 2018 والتي تم تبنيها في الثامن من كانون الثاني الحالي”.

وأضاف محجوب، أن “وزارة الخارجية، ترحب باستمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في مرحلة ما بعد عصابات داعش على المَدَييَن القصير والبعيد، وتبنّي الممثلة العليا للسياسة الخارجية وسياسة الامن والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لإستراتيجيتها الخاصة بالعراق”.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية أن “الوزارة تثمن تقدير الاتحاد الأوروبي للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب العراقي في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وهزيمتها، وإدراكه لضرورة وأهمية المساهمة الأوروبية والدولية لدعم جهود حكومة العراق لترسيخ النظام الديمقراطي الدستوري وإعادة الاعمار وتثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة”.

وأكد محجوب أن العراق “يتطلع إلى المساهمة الفعّالة لدول الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الصديقة في تلك الجهود”، لافتاً إلى أن “استقرار العراق وتنميته تصبُّ في مصلحة العراقيين والمنطقة والعالم”.

وأعلن الاتحاد الاوروبي، أمس الثلاثاء، عن بلورة ستراتيجية جديدة لدعم العراق في مرحلة ما بعد “داعش”، مؤكداً على ضرورة التصدي للتحديات العديدة التي تواجه البلاد بعد هزيمة الإرهاب.