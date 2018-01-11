بالصور.. رمال العراق “تبتلع” شوارع دبي

حصل المصور “ايريانوس هيروك”، على انتباه وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، بعد قيامه بنشر صور التقطها من مروحية بزاوية “عين الطائر”، لشوارع مدينة دبي الاماراتية، بعد غرقها بالرمال.

موقع فلايفور واير “Flavor Wire” المعني بالانباء الفنية، أورد خبرا عن الشهرة الجديدة للمصور، الذي أكد عبر صفحته الرسمية على موقع انستغرام، بان شوارع مدينة دبي قد ابتلعتها الرمال، والتي أتت بدورها من شمال شبه الجزيرة العربية، وتحديدا من العراق.

يشار إلى ان شوارع المدينة قد تحولت الى بحار من الرمال بعد العاصفة التي هبت على المدينة قبل أيام، والتي حصلت على اهتمام عالمي بسبب بيان ضعف وجود البنيان العمراني في الصحاري امام هكذا عواصف، وضرورة وجود نوع من الأحزمة الخضراء لحماية المدن.

ترجمة: مروان حبيب