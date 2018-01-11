بالوثيقة.. الاعرجي يلغي المجالس التحقيقية بحق منتسبين نزحوا من كركوك الى كردستان خلال الازمة

أفادت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، بموافقة وزير الداخلية على الغاء المجالس التحقيقية المشكلة بحق الضباط والمنتسبين، ممن نزحوا الى كردستان بعد دخول القوات الاتحادية الى كركوك، في الـ 16 من تشرين الأول الماضي.

وبينت الوثيقة طلباً مقدماً الى وزير الداخلية قاسم الاعرجي، بإلغاء المجالس التحقيقية، بسبب دورهم الكبير في مكافحة الإرهاب.

كما شمل الطلب صرف رواتب الضباط والمنتسبين، لان هناك عدد من المنتسبين في كركوك وطوزخورماتو، ممن عادوا الى مديرياتهم، ولم تصرف رواتبهم بعد.