بسبب العبادي وكركوك.. مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل التحالفات

مددت مفوضية الانتخابات مدة تسجيل التحالفات الانتخابية لمساء اليوم بعد ان كانت مهلة الاغلاق تنتهي في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.

وابلغ مصدر في مفوضية الانتخابات ان هناك ضغوطا كبيرا تمارس على المفوضية من اجل تمديد مهلة التسجيل لاكثر من يوم.

وبين، “بشكل اولي المفوضية وافقت على تمديد ينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم”. لكن المصدر لم يستبعد ان تمدد المهلة الى يوم الاحد المقبل.

وبين ان رئيس الحكومة حيدر العبادي لم يقدم قائمته الانتخابية الى التسجيل وهي احدى اسباب التأخير، إضافة الى وجود كيانات بكركوك لم تحسم موقفها بموضوعة آلية المشاركة وتحالفاتها.

وذكرت تسريبات وجود خلاف داخل حزب الدعوة بشأن زعامته الانتخابية بين المالكي والعبادي مع وجود ترشيح قوي الى حسم الى الاول.

وكانت مصادر من داخل الدعوة ابلغت ان خيار دخول العبادي والمالكي بقائمتين منفصلتين مرشح جدا، إلا ان الامر بحاجة الى تعديل بقانون الانتخابات.