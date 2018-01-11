بسبب كأس العالم.. إعفاء لاعبي منتخب السعودية من صيام رمضان

أعلن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم سيسمح لهم بالإفطار خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح عادل عزت أنهم حصلوا على تلك الفتوى من أجل الاستعداد لمونديال روسيا 2018، والذي سينطلق ليلة عيد الفطر المبارك.

وقال عزت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء: “حصل لاعبو المنتخب السعودي على رخصة بعدم الصيام خلال شهر رمضان”.

وأضاف عزت “هذه الرخصة ستكون بسبب المعسكر الذي سيعقده الأخضر والذي سيخوض اللاعبون خلاله تدريبات بدنية قوية ينبغي عليهم امتلاك الطاقة اللازمة لتنفيذها”.

ويبدأ المنتخب السعودي مبارياته في كأس العالم بمواجهة روسيا، 14 يونيو/ حزيران، ثم أوروغواي، في 20 من الشهر ذاته، قبل مواجهة مصر يوم 25.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.