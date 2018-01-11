تحالف “الفتح” يجمع أغلب فصائل الحشد الشعبي

أعلن القيادي في تحالف “الفتح” الانتخابي، والأمين العام لتجمع العدالة والوحدة، عامر الفايز، اليوم الخميس، عن تفاصيل التحالف الجديد الذي تضاربت الانباء عن تشكيله وابرز مكوناته، مبينا أنه يضم اغلب فصائل الحشد الشعبي بالاضافة إلى 15 حزبا سياسياً برئاسة الأمين العام لبدر، هادي العامري.

وقال الفايز، إن “تحالف الفتح الانتخابي الذي تم الإعلان عن تشكيله خلال الساعات الماضية يترأسه الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري”، مشيرا إلى أنه “يضم اغلب فصائل الحشد الشعبي في مقدمتها حركة عصائب أهل الحق”.

وأضاف، أن “التحالف يضم ايضا نحو 15 حزبا سياسيا مسجلا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مشيرا إلى أن “من بين تلك الاحزاب عراق المستقبل والوفاء والتغيير”.

وكشف الفايز، عن أبرز الاحزاب المنضوية ضمن تحالف “الفتح” الانتخابي بالقول: إن التحالف يضم كل من كتلة بدر برئاسة هادي العامري، وعصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، والمجلس الاعلى، وتجمع العدالة والوحدة برئاسة عامر الفايز، وتجمع عراق المستقبل برئاسة ابراهيم بحر العلوم، وحركة الوفاء والتغيير برئاسة اسكندر وتوت، بالاضافة الى العديد من فصائل الحشد الشعبي”.