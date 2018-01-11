تشكيل ائتلاف انتخابي للكورد الفيليين

اعلن في بغداد، تشكيل “الائتلاف الفيلي العراقي” للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال رئيس المؤتمر العام للكورد الفيليين محمد سعيد النعماني في مؤتمر صحفي ببغداد، ان الائتلاف “يعمل على توحيد المجتمع الفيلي والمشاركة في الانتخابات النيابية والمحلية”.

ولم يستبعد النعماني التحالف مع قوائم انتخابية “كبرى” التي قال انها “تمثل قرباً وجدانياً مع المكون الكوردي الفيلي”.

وسمى الائتلاف، حيدر هشام الفيلي رئيسا، وحيدر القطبي متحدثا، وضم كل من “المؤتمر العام للكورد الفيليين. وحزب الحوار الفيلي، وشخصيات عشائرية مستقلة”.