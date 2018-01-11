رجل دين شيعي بارز يواجه التحقيق لـ”اعدام اطفال” خلال زيارته المانيا

ذكرت صحيفة “نوي برسه” اليوم الخميس، نقلاً عن الشرطة في مدينة هانوفر الألمانية، أن آية الله محمود الهاشمي شهرودي قد غادر المدينة، بعد أن كان يتلقى العلاج في أحد المشافي الخاصة.

وحسب “المجلس الوطني للمقاومة” الإيراني (NWRI) يعتزم شهرودي وحاشيته المكونة من ستة أفراد التوجه اليوم الخميس جواً من هامبورغ إلى العاصمة الإيرانية طهران.

ويقوم الادعاء العام الألماني بفحص إمكانية فتح تحقيق ضد رجل الدين الإيراني المولود في العراق، وقد قُدمت بحقه عدة شكاوى تتهمه بعدة تهم من بينها التصديق على أحكام بالإعدام على أطفال. غير أن الإدعاء العام الألماني يقول أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لا تسمح بإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وطالب “المجلس الوطني للمقاومة” الإيراني برلين بمنع شهرودي من مغادرة ألمانيا وبإصدار مذكرة اعتقال عاجلة بحقه.

الجدير ذكره أن شهرودي كان يشغل بين الأعوام 1999 و2009 منصب رئيس السلطة القضائية في إيران وتم خلال هذه الفترة تنفيذ أحكام إعدام بحق حوالي 2000 شخص من بينهم قُصّر. ويشغل شهرودي حالياً رئيس “مجلس تشخيص مصلحة النظام”.

ولد شاهرودي في مدينة النجف عام 1948 من أبوين إيرانيين فارسيين ترجع أصولهما إلى مدينة شاهرود في إقليم سمنان، وقد هاجر جده علي أكبر هاشمي من شاهرود إلى كربلاء في العراق.