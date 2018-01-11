سفير واشنطن: سندعم إعمار العراق وتواجدنا العسكري سينخفض

أكد السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، أمس، استمرار جهود واشنطن لاستنئاف الحوارات بين بغداد وأربيل بشأن أزمة الاستفتاء، معرباً عن تفاؤله بالمواقف الاخيرة التي أبداها كلا الجانبين.

وقال سيليمان، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى السفارة في المنطقة الخضراء أمس وتابعته (المدى)، إن”واشنطن مع إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد”، مشدداً على”ضرورة عودة أكبر عدد من النازحين إلى ديارهم قبل الانتخابات المقبلة”.

وحول طبيعة الازمة الراهنة بين بغداد وأربيل بعد أزمة الاستفتاء، أشار السفير الاميركي إلى أن”واشنطن مستمرة بتشجيع النقاشات الجارية بين بغداد وإقليم كردستان وهناك تعاون بين الطرفين”، لافتاً إلى أنّ”كلا الجانبين وافقا على التوازن لحل الخلاف ونحن متفائلون بذلك، ومن أهم أهداف الولايات المتحدة أن تكون كردستان ضمن العراق”.

وأكد سيليمان أنّ”الولايات المتحدة مستمرة أيضا في دعم العراق، حيث قدمت منحة بـ 70 مليون دولار، وستمنح منحة أخرى قريبا بقيمة 75 مليون دولار”. وأشار الى أن”مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي تحتضنه الكويت سيعقد في شهر شباط القادم، وسيكون للولايات المتحدة دور فاعل فيه حيث يتوقع مشاركة نحو 65 شركة أميركية، كما أن هناك مانحين دوليين من الاتحاد الأوروبي مختصين بمساعدة المجتمع بعد استعادة الارض”.

وفي السياق ذاته، كشف السفير الامريكي انه”سيتم الإعلان خلال الاسبوع المقبل، عن مشروع استثماري في جنوب العراق يختص بالغاز المحروق، وهذا المشروع لم يكلف العراق ديناراً واحدا”، مؤكداً أن”هناك مشاريع استثمارية داخل العراق لشركات أميركية سيبدأ تنفيذها قريباً”.

وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في العراق، أشار سيليمان إلى أن”الايام القادمة ستشهد انخفاضاً في أعداد تلك القوات”، نافياً ما يشاع حول استبدالها بقوات أخرى”.

وبشأن التواجد الاميركي في”قاعدة كي وان”في كركوك، أوضح السفير الاميركي أن”قوات التحالف الدولي توجد هناك للتنسيق بين القوات العراقية وقوات البيشمركة”.

وفي ما يتعلق بالتواجد الامريكي في الانبار، قال سيليمان”هناك تواجد لبعض القوات الاميركية في المحافظة وهي أعداد قليلة”، مؤكداً أن”تواجدهم استشاري بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.