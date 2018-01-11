عراقي يشعل حرب شوارع بين تركيا والامارات

أعلنت بلدية أنقرة قبل أيام أنها أطلقت اسم “فخر الدين باشا” على الشارع الذي يقع فيه مقر سفارة الإمارات في العاصمة التركية.

ويعد فخر الدين باشا قائد عسكري عثماني، وكان والي المدينة المنورة خلال الحرب العالمية الأولى، وكان سببا في سجال بين تركيا والإمارات الشهر الماضي.

وبدأ السجال عندما أعاد عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي تغريدة لشخص عراقي تهاجم فخر الدين باشا بأنه “ارتكب جريمة بحق شعب المدينة (المنورة) وسرق أموال ساكنيها”.

السجاإلى قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرد على الوزير الإماراتي أثناء خطاب له، وقال أردوغان، “حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟”.

وتابع: “عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا”.

وأكمل هجومه على الوزير الإماراتي، ان “من الواضح أن بعض المسؤولين في الدول العربية يهدفون من خلال معاداتهم لتركيا إلى التستر على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”.

وعلى أثر التغريدة استدعي القائم بالأعمال الإماراتي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، فيما لم ترد الإمارات على القرار التركي حتى كتابة هذا التقرير.