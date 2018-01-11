عشائر البصرة تحذر من “ثورة شعبية” حال تطبيق مشروع خصخصة الكهرباء

دعت مجموعة من شيوخ ووجهاء قضاء شط العرب في محافظة البصرة الحكومة العراقية لإلغاء مشروع خصخصة الكهرباء، محذرين في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من ثورة يقوم بها الشعب مالم تنفذ مطالبهم.

وقال أحد شيوخ العشائر في قضاء شيخ العرب في مقطع فيديو إننا “اجتمعنا لنعلن عن رفضنا القاطع لمشروع خصخصة الكهرباء، وبالأخص الجباية من قبل القطاع الخاص بتسعيره تهتك فقرائنا وضعفائنا وعوائل شهدائنا”، مضيفاً “نحذر من المساس بقوت الفقراء ورواتبهم بعد أن سلبت خيرات البلد من قبل ساسة الفساد، ونحذر بشدة من ثورة شعب جياع في البصرة مدينة المظلومين والفقراء والشهداء”.

وأشار إلى أن “مشروع خصخصة الكهرباء له آثار سلبية على اقتصاد وأمن العراق بعد أن قدمت التضحيات من أجل هذا البلد مالم تقدمه أي محافظات أخرى أعفيت من جميع أنواع الجباية”.

وطالبوا “بإلغاء مشروع خصخصة جباية الكهرباء، والعودة إلى تسعيرة الوحدات الكهربائية لعام 2012، ومعاملة البصرة معاملة خاصة تستحقها لما لها من دور ريادي وبطولي في مقارعة الإرهاب وهزيمة تنظيمات داعش الإرهابية”.

ولفت شيوخ ووجهاء قضاء شط العرب إلى أننا “نتدارك الحكومة المركزية والمحلية في هذه المدينة، وستشعل فتنة في الشارع البصري مالم تنفذ مطالبنا بأسرع وقت ممكن”.

ويعاني العراق من أزمة خانقة بسبب مشروع خصخصة كهرباء، رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار على هذا القطاع منذ 2003، ويعتبر من أكثر القطاعات فساداً بسبب المشاريع التي تحال إلى شركات عبر وسطاء تابعين إلى أحزاب وكتل سياسية متنفذة وشركات محددة هي من تتولى تنفيذ هذه المشاريع عبر المسؤولين .