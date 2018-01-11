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غدا .. العبادي يعلن كتلته الانتخابية ” النصر ” العابرة للطوائف

اكد مصدر خاص ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور العبادي يعتزم يوم غد اطلاق كتلته الوطنية الانتخابية تحت اسم “النصر” وستكون العابرة للطوائف حسب ما نقله المصدر لوكالة اخر الاخبار .

وذكر المصدر ان مجموعة من الكتل والتحالفات سيعلنون انضمامهم لكتلة العبادي بمن فيهم التشكيلات والفصائل التي حاربت داعش ومنها بدر والمجلس الأعلى وعصائب اهل الحق وغيرهم .

وذكر مكتب العبادي لاخر الاخبار ان العبادي اشترط على المرشحين في كتلته الائتلافية الالتزام بالابتعاد عن المحاصصة في المواقع الحكومية ، فيما دعاهم الى اختيار المرشحين المهنيين ، فضلا لمشاركة الشباب لبناء مستقبل واعد.

وتابع ان قائمة العبادي تشمل كل المحافظات العراقية وان المرأة العراقية تحتل موقع متميز في القائمة.

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