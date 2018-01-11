محافظها: نواب كركوك يطرحون المواضيع بالاجتهادات الشخصية والقومية وهذا ما نواجهه

اتهم محافظ كركوك وكالة راكان سعيد، اليوم الاربعاء، نواب المحافظة في البرلمان العراقي بجلب المضرة لكركوك من خلال تبادل الاتهامات والتجريح فيما بينهم، مؤكداً في الوقت ذاته انقطاع الحوار بين الاطراف السياسية في المحافظة والذي وصفه بـ “المؤشر السلبي”.

وقال سعيد في حديث إن “أكبر تحدي يواجهنا هو تحدي الامن والإرهاب، إلا أن هناك نجاحات كبيرة في هذا المجال، والتحدي الثاني هو تحدي الخدمات ونحن نسعى الى تحسين الواقع الخدمي لكننا نصدم بتحدي التمويل وعلى الحكومة المركزية ان تلتفت لكركوك بهذا الشأن”.

وأشار الى أن “المواطن في كركوك يعاني من التجهيز بالطاقة الكهربائية ويجب ان نسعى جميعاً للوصول الى حل لهذا الموضوع وتجاوز الأزمة”.

وكشف سعيد، ان “هناك انقطاع في الحوار بين الاطراف السياسية، وهذا يُعد مؤشر سلبي وان المكونات السياسية في كركوك بحاجة الى حوار للوصول الى حلول توافقية للازمات بصورة عامة”.

وتابع: “يجب على اعضاء مجلس النواب عن كركوك ان يكونوا موحدين في الذهاب الى بغداد والمجيء بالفائدة لكركوك بدل التجريح بين بعضهم البعض وتبادل الاتهامات التي اضرت وتضر بكركوك وأهلها”.

ومضى بالقول، إن “على النواب طرح المواضيع بشكل قانوني لا بالاجتهادات الشخصية والقومية لانهم يمثلون السلطة التشريعية”، مبيناً ان “اعضاء مجلس محافظة كركوك غير موحدين في المطالبة بحقوق اهالي كركوك”.

وختم محافظ كركوك بالقول، إن “المحافظة يجب ان تدار بالشراكة ولن تدار بالانفراد ومكونات المحافظة في المجلس يجب أن ينتبهوا لهذا الامر”.