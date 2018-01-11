اعلن رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران عن انتهاء المفوضية من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية.
وقال “انتهى التمديد لاستلام الطلبات بنهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الخميس الموافق 11 /1 /2018.
واضاف ان “الاحزاب السياسية المجازة والتي لم تدخل في التحالفات الانتخابية ستشارك بصورة منفردة في الانتخابات المقبلة.
ولفت الى ان “المفوضية تستقبل قوائم اسماء المرشحين للاحزاب اعتبارا من 4 /1 /2018 ولغاية 10 /2 / 2018.
ودعا جميع الاحزاب السياسية الى تسليم قوائم مرشحيها الى المفوضية لغرض اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتبعة.
مفوضية الانتخابات: الاحزاب التي لم تشكل تحالفات ستدخل منفردة
اعلن رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران عن انتهاء المفوضية من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية.