مفوضية الانتخابات: الاحزاب التي لم تشكل تحالفات ستدخل منفردة

اعلن رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران عن انتهاء المفوضية من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية.

وقال “انتهى التمديد لاستلام الطلبات بنهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الخميس الموافق 11 /1 /2018.

واضاف ان “الاحزاب السياسية المجازة والتي لم تدخل في التحالفات الانتخابية ستشارك بصورة منفردة في الانتخابات المقبلة.

ولفت الى ان “المفوضية تستقبل قوائم اسماء المرشحين للاحزاب اعتبارا من 4 /1 /2018 ولغاية 10 /2 / 2018.

ودعا جميع الاحزاب السياسية الى تسليم قوائم مرشحيها الى المفوضية لغرض اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتبعة.