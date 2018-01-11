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مقتل ثلاثة اطفال بانفجار قذيفة هاون في جمجمال

اعلنت قائمماقامية قضاء چمچمال بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن مقتل ثلاثة اطفال بانفجار قذيفة هاون مرمية في مكب للنفايات في محلة الپيرياديين في ناحية شورش قرب السجن الجديد.

وجاء في بيان لقائممقامية چمچمال، ان قذيفة هاون في مكب للنفايات انفجرت بثلاثة اطفال في الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم الخميس في محلة الپيرياديين في ناحية شورش قرب السجن الجديد، وتسببت بمقتلهم جميعا في الحال.

من جهته اكد نائب مدير صحة چمچمال في تصريح صحفي ان ثلاثة اطفال نقلوا عصر اليوم الى احدى المستشفيات وهم كل من هيمن سعيد وعمره 9 سنين وفرمان عطا وعمره 12 سنة وديرين سامان وعمره 12 سنين بسبب انفجار، لافتا الى انه للاسف كان الاطفال الثلاثة قد فارقوا الحياة وتم نقل جثثهم الى الطب العدلي في السليمانية.

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