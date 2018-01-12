أهالي ناظم أبو شعثة يشكون نقص الخدمات وشحة المياه

حيدر حسين المشرف/..شكا مواطنون من سكنة ناظم أبو شعثة الواقع في ناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية , من نقص الخدمات وشحة المياه .

وقال المواطن محمد كاظم لـ ( المستقلة ) ان ناظم أبو شعثة يتكون من عدد من المناطق الريفية التي تعتمد على جدول ابو شعثة المتفرع من نهر الفرات في سقي البساتين والمواشي وغسل الملابس والاواني المنزلية , وان الجدول يعاني من شحة المياه بسبب ترسب الاطيان ونمو الطحالب , وان عملية كريه الاخيرة لم تتم بالشكل المطلوب .

وذكر المواطن واثق غالب لـ ( المستقلة ) ان ناظم أبو شعثة الذي يمتد على مساحة اكثر من 11 كيلو متر مربع , مشغولة بمساكن الاهالي , يفتقر الى بناية مدرسية مخصصة للمرحلة الاعدادية , وان الثانوية الوحيدة فيه تتشارك مع مدرستين في بناية واحدة شييدت عام 1962 بدوام ثلاثي .

واشار المواطن خالد نعيم الى تعبيد 4 كيلو متر من شارع ابو شعثة الترابي وترك الباقي متسببا باعاقة حركة المركبات وشل انسيابية

التنقل .

واوضح المواطن مسلم خيون من اهالي منطقة البوعويد في ناظم أبوشعثة ل ( المستقلة ) ان المنطقة تعاني من قدم الاعمدة والشبكة الكهربائية التي تجاوز عمرها اكثر من ثلاثة عقود مايتسبب بكثرة الاعطال والانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي .

ولفت المواطن احمد ريكان الى ان منطقة البوعويد تخلو من محطة لتحلية المياه وعدم توفير سيارات حوضية حكومية لتزويد الاهالي بالمياه الصالحة للشرب مما يضطر المواطنين الى شراء الماء العذب من اماكن بعيدة وما لذلك من مشقة وتكلفة مالية .