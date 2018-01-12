اردوغان يتحدث عن حقوق لتركيا في مدن خارج حدودها منها “الموصل وكركوك”

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأطراف التي تريد إنشاء دولة بشمال سوريا ( في اشارة‌ الی غرب كوردستان) ، متعهدا بأن هذه الجهات ستخيب آمالها وسترى من تركيا خطوات ضرورية.

أردوغان، أشار في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مع المخاتير الأتراك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، يوم الخميس، إلى أن المناطق التي يراد إنشاء “حزام إرهابي” فيها بالشمال السوري كلها (وفق تعبیره) تقع ضمن حدود “الميثاق الوطني” لتركيا، الذي تبناه برلمان البلاد عام 1920 ويعطيها ، حسب رأي السلطات المحلية، حق المشاركة في تقرير مصير مناطق خارج حدودها الجغرافية كالموصل وحلب وكركوك وبعض أراضي اليونان وبلغاريا.

وقال اردوغان ، وفق وسائل الاعلام التركية، إنه ” يجب عدم تجاهل حساسية هذه المسألة بالنسبة لتركيا، وجميع المحاولات لإنشاء دولة عند الحدود التركية الجنوبية محكوم عليها بالفشل”.محذرا “حتى من التفكير في هذا الموضوع” وفق قوله ، فيما أشار إلى أن هؤلاء الذين يريدون إنشاء دولة في شمال سوريا سيرون من تركيا “ما يلزم” لإحباط هذه المخططات.

وأكد اردوغان ” أن”تركيا سترد بشكل جاد على كل محاولات مماثلة”.

لافتاً ، إلى أن “تركيا ليست على الإطلاق الدولة التي يمكن أن تُفرض عليها سياسات الولايات المتحدة غير المتزنة في منطقتنا”.

واستدرك بالقول: “كما ليست تركيا مجبرة على دفع ثمن التقصير الأوروبي تجاه تطورات المنطقة”.