البرلمان العربي يعلن دعمه الكامل لجهود المبعوث الاممي لليمن

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد البرلمان العربي دعمه الكامل لجهود المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد لتحقيق المصالحة والسلام في اليمن .

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي في تصريح صحفي .. ان البرلمان العربي يدعم جهود السفير إسماعيل ولد الشيخ لتحقيق المصالحة والسلام في اليمن ”

كما طالب رئيس البرلمان العربي ، مليشيا الحوثي التراجع عن الانقلاب والدخول في محادثات جادة مع السلطة الشرعية، والتوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على دول جوار اليمن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي

كما التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة بالمملكة العربية السعودية الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التشاور حول الأوضاع في المنطقة العربية، وبخاصة على صعيد دعم القضية الفلسطينية، وافاد بيان للبرلمان بان الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي استمع خلال اللقاء الى شرح للجهود التي يبذلها البرلمان العربي في هذ الصدد، وتناول اللقاء كذلك العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك