العوادي : تزوير قانون العفو اكبر فضيحة في تاريخ العراق

الجمعة ١٢ كانون الثاني ٢٠١٨

وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، تزوير قانون العفو العام بإضافة فقرة غير مصوت عليها تشمل الإرهابيين به، بانه اكبر فضيحة في تاريخ العراق.

وقالت العوادي في بيان لها الْيَوْمَ، ان “هذه الفضيحة لا يمكن لها ان تمر مرور الكرام، ولابد لكل السلطات ان كانت على المستويات التشريعية والقضائية والتنفيذية ان تحقق بالموضوع ، وتكشف عن الجهة التي اضافت فقرة في القانون بصحيفة الوقائع العراقية يحصل من خلالها الإرهابيين الذين استهدفوا القوات الأمنية والعراقيين على العفو”.

واضافت، ان “رئاسة مجلس النواب وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء عليهما ان يبينا موقفهما من هذا التزوير وكيفية وصول هذه الفقرة الى الصحيفة الرسمية دون ان يصوت او يصادق عليها مجلس النواب”.

وتابعت، ان “نتائج التحقيق بهذه المسالة يجب ان تكون امام الشعب التراقي ليعلم جيدا ويتعرف على الجهة التي لها مصلحة بالعفو عن الإرهابيين وقتلة الشعب العراقي، مشيرا الى ان “مجلس النواب ملزم بالإعلان عن لجنة تحقيقية بهذا الشأن

المكتب الإعلامي للنائب عن ائتلاف دولة القانون الدكتورة فردوس العوادي