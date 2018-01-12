المتحدث باسم البنتاغون: القوات المحلية باتت تسيطر على الوضع في العراق

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال مكينزي، عدم إمكانية القول إنه تم القضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش في العراق بالكامل، مستدركاً أن القوات المحلية باتت تسيطر على الوضع.

جاء ذلك في سياق رد الجنرال مكينزي على سؤال بشأن أنباء تزايد أنشطة مسلحي داعش في العراق وخاصة في محافظة نينوى.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون: “لا أقول إن داعش انتهى في العراق تماماً، لكن أعتقد عموماً بأن القوات المحلية تسيطر على الوضع، ولا علم لي بشأن أي توسع مفاجئ (لأنشطة داعش) لكنني لا أقول أنهم (المسلحون) ليست لديهم أي نشاطات، لأنه لا يزال أمامنا الكثير للوصول إلى هذه المرحلة”.

ومضى بالقول : “لا علم لي بأي حالة خاصة، قد يكون هناك القليل من هذا القبيل، لكنه بمستوى منخفض، ولا معلومات بشأن زيادتها”.

وحول المواجهات بين القوات الأمريكية ومسلحي التنظيم، قال الجنرال مكينزي: “قواتنا لا تخوض أي مواجهات، نحن نقوم بمساعدة القوات العراقية فحسب”.

يشار إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ساترفيلد، أبلغ أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، أنه على الرغم من استعادة التحالف الدولي 98% من الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش، لكن الحرب لم تنته بعد.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو