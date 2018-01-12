(برامج.. المناورة وبالحرف الواحد)..(الانشغال بهموم السياسيين..وليس بهموم الناس من السياسيين)

بسم الله الرحمن الرحيم

تعمد البرامج السياسية الفضائية على القنوات (العراقية).. ومن نماذجها التي هي امثلة على جميعها (المناورة وبالحرف الواحد، وبصراحة) على قناتي الشرقية ودجلة.. ضمن استراتيجية.. (اشغال الناس بهموم السياسيين ضمن برامج حوارية، واستغلال ماسي الناس ضمن تصفية حسابات سياسية بين تلك القوى السياسية، والترويج لاحزاب وائتلافات سياسية جديدة يمولها كبار الفاسدين من تجار وسياسيين، كعناوين لكتل سياسية بدلت جلودها).. أي لا يوجد أي (مشروع حقيقي).. لتوعية الناس اعلاميا..

وتخلو تلك البرامج من (حوارات مع شرائح اجتماعية شعبية، وتخلوا من تواصل مع الجماهير).. باي شكل كان.. وهي مجرد (تكرار ممل لنفس الكلام “الممل” الفاقد لاي توعية).. بل قد يكون الهدف (الصيد بالماء العكر لايجاد عناوين اخبارية.. وتحوير أي كلام يصدر من هذا او ذاك.. لخدمة اجندات متصارعة)..

علما الجميع يعلم.. بان من سوف يشارك بالانتخابات.. هم (المغمضين.. والمنتفعين).. (فالمغمضين الذين يتبعون زعماءهم المعممين.. فينتظرون ما يأمرهم به (صنمهم المقدس) باي قائمة ينتخبونها.. وهم “مغمضين”.. والفاسدين والمنتفعين الذين يبحثون عن غطاء لفسادهم ينتخبون رؤساء الوزراء السابقين والحاليين كلا حسب توجهه).. (وخاصة ان الكارثة ان الفساد والفاسدين.. والفشلة والفاشلين.. هم المطروحين رموزنا وخط احمر. .وتاج راس.. وللجنة جسر.. ومختار العصر.. وتاج تاج على الراس.. ومحررنا.. وشيخ المقاومة.. ورموزنا المقدسة.. الخ من هذه الالقاب).. فكيف سوف نواجه الفساد والفشل.. بعد ذلك؟ وكيف نتوقع ان تتوفر بيئة لبروز (نخب وقوى سياسية) حقيقية على الشارع تواجه السلبيات الموجودة؟

علما ان النظام الايراني ينظم تحالفات ليس فقط (قوى سياسية تابعة لايران فهذه موجودة ومهيمنة ويشرف عليها خامنئي) بل ادخال (مخالب ايران المسلحة) كقائمة سياسية (لفصائل حشدوية تعلن ولاية ايران خامنئي.. داخل البرلمان ايضا شبيه بالحرس الثوري يشرف عليها سليماني).. مما يعني استمرار الاشلال الكامل والانتقال منه الى الافتراس .. فايران شلت كل شيء بالعراق لمصالحها.. فلا صناعة ولا زراعة ولا خدمات.. وبديلها سلع ايرانية رديئة تصدر للعراق مع مخدرات واسلحة مهربة.. لتنتقل الى مرحلة اعلان العراق مستقبلا بصورة رسمية (ولاية تابعة لايران تحت ولاية الفقيه)..

ونشير لمخاطر ان نجد (بعض الاعلاميين مجرد اشتهر كاعلامي، نجده يطرح نفسه سياسيا؟؟) وهذه احدى اسباب الفشل بمنطقة العراق (أي من ينجح بمجال عمله.. بدل ان يسخره ضمن هذا المجال ويعمل على تطويره).. نجده (يطرح نفسه سياسيا بتمويل حزب او سياسي فاسد).. وهذه ظاهرة خطيرة.. (فكل شخص طبيب، مهندس، فلاح، شيخ عشيرة، ملاية، ابو عمامة، ابو عكال.. ثري.. الخ) يعتقد انه مؤهل ان يكون (سياسيا .. يمكنه من خلالها جني اموال ضخمة بفترة قياسية)..

ملاحظة: من الفشل الشيعي السياسي والاعلامي.. ان اشهر البرامج الاعلامية السياسية الحوارية هي التي تبث من قنوات فضائية (الشرقية ودجلة).. لفقدان الشيعة العرب لاي مشروع سياسي ينطلق من همومهم.. وهيمنة ايران ونفوذها واجنداتها.. وسيطرتها عبر كتل واحزاب سياسية فاسدة.. محمية بمليشيات مسلحة يقودها سليماني.. وكل ذلك منظومة (حماية للعملية السياسية الفاسدة بالمنطقة الخضراء)..

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم