مسؤول الإعلام في مكتب رئيس الوزراء: العبادي يطلق كتلته الانتخابية بعيدا عن دولة القانون

يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي، اطلاق تحالف انتخابي “عابر للطائفية”، وفقا لما ذكره مسؤول في مكتبه.

وقال حيدر حمادة، في منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، تابعته NRT عربية، اليوم الخميس(11 كانون الثاني 2018)، ان العبادي، ينوي إطلاق كتلة وطنية عابرة للطوائف تحت مسمى”كتلة النصر” للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفا ان “أعدادا كبيرة من مرشحي الكتل والتحالفات تطلب الانضمام اليه بضمنهم المتطوعون الذين شاركوا في الحرب ضد تنظيم داعش”.

وأضاف ان العبادي، “اشترط على المرشحين في كتلته الائتلافية الالتزام بالابتعاد عن المحاصصة في المواقع الحكومية”، كما انه دعا الى “اختيار المرشحين المهنيين ومشاركة الشباب فيها لبناء مستقبل واعد”، مبينا ان القائمة الانتخابية للعبادي ستشمل جميع المحافظات.

وكانت تسريبات أفادت في وقت سابق، ان العبادي، قد يقرر الائتلاف مع تحالف ” الفتح ” الذي يضم عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وباقي تشكيلات الفتح، وبذلك ستكون مشاركة حزب الدعوة في الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين إحداهما للعبادي والأخرى للمالكي.

ر.إ