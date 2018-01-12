مصدر:تحالف انتخابي بين علاوي والجبوري

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بتحالف نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، للخوض في انتخابات أيار المقبلة.وقال المصدر في اتصال هاتفي اليوم، إن “الجبوري وعلاوي قررا الدخول بتحالف واحد في الانتخابات المقبلة، والمزمع اجراؤها في أيار العام الجاري”.وكان مصدر مطلع قد كشف، في وقت سابق من اليوم، ان القيادي في اتحاد القوى العراقية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد اجتماعاً مع رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي لإقناعه بالانضمام الى تحالف انتخابي ينافس في الانتخابات المقبلة”.واوضح المصدر، أن “الجبوري طلب من علاوي الانضمام الى هذا التحالف لمنحه المزيد من الدعم في الانتخابات المقبلة”، مشيراً إلى ان “زعيم ائتلاف العربية صالح المطلك من بين المنضوين في هذا التحالف”.