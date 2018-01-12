مصدر حكومي يكشف تفاصيل جديدة عن تحالف العبادي

كشف مصدر حكومي، اليوم الخميس، عن رفض الأخير لغاية الان الانضمام لتحالف “الفتح” برئاسة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وفيما أكد استعداده للإعلان عن كتلته، اشار إلى شروط وضعها لمن يرغب بالانضمام لتحالفه.

وقال المصدر في حديث لـ(سومر نيوز)، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي يرفض لغاية الان الانضمام لتحالف الفتح الذي تم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية”، مبينا أنه “يستعد حاليا للإعلان عن تحالفه الجديد الذي يحمل اسم (النصر والإصلاح)”.

وأضاف المصدر، أن “من ابرز الشخصيات المنضمة لتحالف العبادي وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وكتلة (عطاء) برئاسة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض والنائب أحمد الجبوري”.

واشار المصدر إلى أن “العبادي اشترط الاستقلالية على كل من يريد الانضمام لتحالفه”.

ولفت المصدر إلى أن “العبادي يتحرك حاليا على المحافظات الوسطى والجنوبية لكسب شخصيات وقوى مستقلة”، نافيا “الانباء التي تتحدث عن تحالفه مع ائتلاف (الفتح)”.

وكانت حركة عصائب أهل الحق احدى ابرز مكونات تحالف “الفتح” أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن عقد اجتماع بين قادة التحالف ورئيس الوزراء حيدر العبادي لحسم موقف الأخير من الانضمام للتحالف الجديد، مؤكدة وجود موافقات مبدئية.

وتضاربت الانباء المتداولة بشأن التحالف بين رئيس ائتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في خوض الانتخابات المزمع اجراؤها في شهر آيار المقبل.

وكان رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران قد اعلن، الاربعاء، ان تقديم طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية سينتهي يوم اليوم الخميس، كاشفا عن ان عدد طلبات التسجيل للتحالفات بلغت 27 طلبا