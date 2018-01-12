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نائبة تكشف عن زواج العبادي بزوجة “ثانية”

مصدر:العبادي يخطط لبقاء وزارة الداخلية ضمن “حصة”حزب الدعوة

كشفت عضو في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن زواج “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بزوجة “ثانية”.

وكتبت النائبة جميلة العبيدي، على حسابها الرسمي في تويتر، إن معلومات شبه مؤكدة وصلتني تؤكد بن السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي تزوج الزوجة الثانية، الف الف مبروك”.

وقالت ايضا، “كثير يفرحني من اسمع هناك عراقي تزوج اكثر من زوجة فكيف وان من تزوج الثانيه هو رئيس الوزراء العراقي”.

وختمت بالقول “مبارك زواجكم دولة الرئيس بالرفاه والبنين”.

وكانت جميلة العبيدي وهي نائبة “سنية” اعلنت في وقت سابق انها بصدد تشريع قانون يبيح للزوج الزواج بثانية دون موافقة الاولى، وحثت الرجال على الزواج باكثر من امراة لمساعدة الارامل والمطلقات، واخذت هذه الدعوة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سومر نيوز

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