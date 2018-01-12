نائب: تحالفا الحشد الشعبي والعبادي لا يمكنهما الاندماج

أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية عبدالكريم عبطان، الخميس، أن تحالفي الفتح المكون أغلبه من الحشد الشعبي، والنصر الذي يتصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي، لا يمكنهما الاندماج في تحالف واحد.

وذكر عبطان في تصريح متلفز اليوم (11 كانون الثاني 2018)، أن “حمى التحالفات قد تغير مشهد نتائج الانتخابات وأن سليم الجبوري وصالح المطلك انضما إلى ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي”. وفقا لما نقلته وكالة “نينا” للأنباء.

وأضاف أن “انتهاء المدة المسموح بها للتحالفات من قبل المفوضية العليا للانتخابات لن تسمح لتحالفي الفتح المكون أغلبه من الحشد الشعبي والنصر الذي يتصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي بالاندماج بتحالف واحد”.

جدير بالذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أكدت في وقت سابقمن اليوم، أنها “أغلقت باب تسجيل التحالفات الانتخابية في موعده، من دون تمديد”.

وكان القيادي في المؤتمر الوطني العراقي، إبراهيم الصميدعي، كشف في وقت سابق من اليوم، أن “تفاهمات صعبة تهدد تحالف العبادي والحشد قبل إعلانه”، مشيرا إلى أن “احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع”.

ووردت أنباء عن توصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ممثلا لتحالف “النصر”، إلى اتفاق مع ممثلين عن “تحالف الفتح”، الذي يضم أبرز فصائل الحشد الشعبي، بينها منظمة بدر وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وفصائل أخرى. لكن الصميدعي يقول، إن “التحالفات تتغير كل ساعة”. وأضاف أن “احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع”.

أ.أ/ا.ح