نجاة رئيس مجلس قضاء هيت واصابة سبعة اشخاص بانفجار داخل ملعب غربي الانبار

أفاد مصدر أمني في الانبار، الخميس، بأن رئيس مجلس قضاء هيت نجا من محاولة اغتيال وأصيب سبعة اشخاص بانفجار عبوة داخل ملعب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل مدرجات ملعب رياضي في مركز شباب هيت وسط المدينة (70كم غرب الرمادي) انفجرت، مساء اليوم، خلال مرور رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي بالقرب منها”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الانفجار اسفر عن إصابة خمسة مدنيين واثنين من المنتسبين بجروح”، لافتا الى أن “رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي نجا من التفجير دون وقوع إصابات”.

يذكر أن مدينة هيت تشهد بين الحين والآخر تفجيرات تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية وغالبا ما توقع خسائر مادية وبشرية بينهم، بحسب مصادر امنية.