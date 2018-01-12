نیچیرڤان بارزاني يزور الڤاتيكان ويجتمع مع البابا فرانسيس

يجري وفد رفيع برئاسة رئيس وزراء إقليم كوردستان نیچیرڤان بارزاني، اليوم الجمعة، زيارة الى الڤاتيكان، والإجتماع مع قداسة بابا الڤاتيكان “البابا فرانسيس”، بالإضافة الى الإجتماع مع وزير خارجية الڤاتيكان.

ويتألف الوفد الذي يرأسه رئيس الوزراء نیچیرڤان البارزاني من، رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فؤاد حسين، والمتحدث الرسمي بإسم حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

يذكر ان الزيارات واللقاءات ليست جديدة بين اربيل والڤاتيكان، ففي عام 2014 قام رئيس إقليم كوردستان آنذاك، مسعود بارزاني، بزيارة الى الڤاتيكان وعقد اجتماعاً مع قداسة بابا الڤاتيكان.