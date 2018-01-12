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72 معمل طابوق وتسريح 13 الف عامل في محافظة واسط بسبب ارتفاع سعر النفط الاسود

تسريح قرابة أل 13 ألف عامل يعملون في معامل إنتاج طابوق البناء المحلي في محافظة واسط بعد توقف 72 معمل في عموم المحافظة وتوقف 4 الاف قلاب طابوق عن السير والتجهيز نتيجة ارتفاع سعر النفط الأسود الخاص بإنتاج الطابوق والمجهز من وزارة النفط والذي تسبب بتوقف حركة البناء نتيجة ارتفاع أسعار الطابوق بالمقابل هناك رفض على طلب الشراء وهذا ما يمهد إلى الاعتماد على المستورد لإيقاف أخر ما تبقى من الصناعة العراقية . الطابوق التركي والإيراني المستورد سيكون سيد البناء الجديد وأزمة السكن وحملة البناء وأعمار العراق اصبحت مرهونة بيد التاجر الحزبي .
وعلى اثارها خرجت تظاهرات تضم اصحاب المعامل والاعمال في مدينة الكوت تطالب اصحاب القرار بالنظر بمطالبهم.

نجم العتابي

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