أنقرة تعلن حصيلة قتلى “داعش” والعمال الكردستاني على يد قوتها عام 2017

أعلنت هيئة أركان الجيش التركي، الجمعة، أن القوات التركية قامت بتصفية أكثر من 7 آلاف من عناصر “داعش” وحزب العمال الكردستاني في عام 2017.

وجاء في بيان لرئاسة الأركان العامة التركية، أنه تم القضاء على ما مجموعه 7016 مسلحا، منهم 3777 عنصرا في تنظيم “داعش”، و3239 عنصرا في حزب العمال الكردستاني (“بي كا كا”)، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.

وحسب البيان، فقد قضي على 538 من عناصر حزب العمال داخل تركيا، و2701 في شمال العراق. وضبطت القوات التركية خلال عملياتها ضد “بي كا كا” أكثر من 10 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة، و68 طنا من المتفجرات، وأكثر من 5 آلاف قنبلة يدوية الصنع، والكثير من الذخائر والمعدات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 3 آلاف و60 إرهابيا من عناصر “داعش” أثناء عملية “درع الفرات” بشمال سوريا، إلى جانب تدمير 308 مركبات مختلفة الاستخدام، و5 طائرات مسيرة، والكثير من الأسلحة والذخائر المختلفة، بالإضافة إلى مواقع ومخازن أسلحة تابع لـ “داعش” أيضا.

وذكرت الأركان التركية، أن القوات التركية أبطلت أكثر من 11 ألف قنبلة، وأكثر من 5 آلاف لغم أرضي، شمالي سوريا، في إطار “درع الفرات”، مشيرة الى القضاء على 717 عنصرا من “داعش”، وتدمير 105 مركبات، والكثير من الأسلحة والذخائر المختلفة، ومواقع تابعة للتنظيم أثناء العمليات ضد “داعش” شمالي العراق.

وأعاد البيان إلى الأذهان أن عملية “درع الفرات” التي تنفذها قوات من الجيش التركي، لدعم المعارضة السورية المسلحة شمالي سوريا، استمرت خلال الفترة من أغسطس/آب 2016 وحتى آذار 2017.