الداخلية العراقية تكشف نتائج الاجتماع مع وفد حكومة اقليم كوردستان

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن اليوم السبت عن اجتماع “مثمر” جمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير داخليته كريم سنجاري مع وزير الداخلية الاتحادي قاسم الاعرجي.

وقال معن في بيان له اليوم ان “وفد الاقليم ابدى تفهما واضحا واستجابة للدستور العراقي والقوانين”

وتابع ” كان واضح ان سبب تراكم المشاكل هو عدم التواصل الحقيقي”.

وأضاف معن ان النية الصادقة هو الحل الامثل لكل المشاكل بين الوزارات خاصة ان كثير من الامور التفصيلية والتي تخص وزارة الداخلية وعلى سبيل المثال منها مديرية الجنسية والجوازات وغيرها ” مؤكدا وجود اجتماع تفصيلي لكل هذه المحاور يوم الاثنين المقبل”.