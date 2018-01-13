العراق وإيران يوقعان اتفاقية النقل الجوي بين البلدين

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، توقيع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وإيران، موضحة أنها أبرمت وفق مبدأ التعامل بالمثل.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وقع، اليوم، في طهران، اتفاقية النقل الجوي مع الجانب الإيراني”، مضيفاً أن “هذه الاتفاقية تعد الأولى التي تبرم بين الدولتين الصديقتين”.

وأوضح البيان أنه “تأتي مكملة للاتفاقيات التي أبرمها العراق مع دول الجوار بمبدأ التعامل بالمثل الذي ستنتهجه سلطتي الطيران بين البلدين”، مؤكداً أننا “سعداء أن يكون هناك تواصلاً بمختلف المجالات مع إيران، لاسيما في قطاع النقل وآفاقه الواسعة وضمنها مجال النقل الجوي والذي يعد اليوم فاعلاً ونشطاً عبر الرحلات الجوية بين البلدين”.

من جانبه أعرب الجانب الإيراني عن “استعداده لتذليل المصاعب التي تقف بوجه الخطوط الجوية العراقية، ودعم موقفها في منظمات الطيران العالمية”.

وحركة النقل الجوي والبري بين إيران والعراق نشطة جداً نظراً لحجم التبادل التجاري الضخم بين البلدين.