القانونية النيابية تكشف عن اجتماع “حاسم” يتعلق بالانتخابات

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عن عقد اجتماع للجنة يوم غد الاحد بحضور رؤساء الكتل النيابية وهيئة رئاسة البرلمان، لدراسة ثلاثة قوانين تتعلق بالانتخابات العامة والمحلية.

وقال رئيس اللجنة محسن سعدون ان “فقرتين في قانون مجالس المحافظات يجب التصويت عليها، متعلقة بكركوك حصرا، اضافة الى وجود قانون رقم 21 يتعلق بمجالس المحافظات، وخصوصا ما يتعلق بعدد المقاعد”.

وبين ان “الحكومة طلبت تقليص مقاعد مجالس المحافظات بشكل نسبي”، مبيناً انه “وبعد التصويت على هذين القانونين يتم التصويت على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب”.

وتابع السعدون ان “كل ما ذكر لابد من حسمه خلال هذا الاسبوع، وعلى بمراحل”.