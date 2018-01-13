القبض على منفذي الهجوم على المصلين في السليمانية

اعلن رمك رمضان قائممقام قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية يوم السبت عن القاء القبض على شخصين نفذا يوم امس هجوما على مصلين اثناء خروجهم من المسجد بعد تأديتهم لصلاة الجمعة.

وكان مصدر امني افاد امس ان مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحة على مصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة في جامع “عبدالقادر الكيلاني” في ناحية شورش بجمجال، مما ادى الى مقتل شخص يبلغ من العمر 67 عاما واصابة اخر 43 عاما بجروح خطرة.

وقال رمضان في بيان له اليوم انه بعد وقوع الحادث امس انتشرت القوات الأمنية في حدود القضاء من اجل اجراء التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة عن منفذي الجريمة، مبينا انه تم ابلاغ جميع النقاط والسيطرات الأمنية بضرورة القاء القبض على المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وأضاف انه في ليلة امس وبامر من القضاء تم القاء القبض على متهم بتنفيذ الجريمة والذي اعترف على اخر مشترك معه، موضحا ان “المنفذين اعترافا انهم لم يتقصدا تنفيذ الهجوم على المصلين، وانما ارادا استهداف شخصا لديهما مشكلة اجتماعية معه غير ان الاطلاقات النارية لم تصبه واصابت شخص اخر ليفارق الحياة”.