الكتل الكوردستانية ترفض فقرة بقانون انتخابات كركوك وترهن اجراء العملية بإلغائها

افاد نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن حركة التغيير آرام شيخ محمد يوم السبت انه لم تتبق سوى فقرة واحدة في قانون الانتخابات المحلية لمحافظة كركوك هي محل رفض من قبل الكتل الكوردستانية البرلمانية.

وقال محمد في تصريح للصحفيين اليوم، ان الحكومة الاتحادية أرسلت مشروع قانون الانتخابات المحلية في كركوك وقد تم حسم فقرتين خلافيتين ولم تتبق سوى واحدة وتنص على ان “مستقبل المحافظة يحسمه مجلس النواب العراقي”.

وأضاف الكتل الكوردستانية ترفض تلك الفقرة جملة وتفصيلا، مردفا بالقول انه اذا تم حذفها فان العملية الانتخابية ستجري في كركوك.