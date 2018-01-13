Posted on by

الكتل الكوردستانية ترفض فقرة بقانون انتخابات كركوك وترهن اجراء العملية بإلغائها

افاد نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن حركة التغيير آرام شيخ محمد يوم السبت انه لم تتبق سوى فقرة واحدة في قانون الانتخابات المحلية لمحافظة كركوك هي محل رفض من قبل الكتل الكوردستانية البرلمانية.

وقال محمد في تصريح للصحفيين اليوم، ان الحكومة الاتحادية أرسلت مشروع قانون الانتخابات المحلية في كركوك وقد تم حسم فقرتين خلافيتين ولم تتبق سوى واحدة وتنص على ان “مستقبل المحافظة يحسمه مجلس النواب العراقي”.

وأضاف الكتل الكوردستانية ترفض تلك الفقرة جملة وتفصيلا، مردفا بالقول انه اذا تم حذفها فان العملية الانتخابية ستجري في كركوك.

Read our Privacy Policy by clicking here