الهجرة تعلن حصيلة وتفاصيل حادثة حافلة النازحين العراقيين في تركيا

أعربت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، عن بالغ حزنها وأسفها لحادثة الحافلة التي ألمت بنازحين عراقيين في تركيا أثاء عودتهم لديارهم، فيما أعلنت حصيلة الحادثة وتفاصيلها.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تعرب عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة تسعة نازحين عراقيين وجرح ما يقارب ٢٨ آخرين في حادث سير بمدينة شرناق جنوب شرق تركيا أثناء عودتهم الى العراق”.

مصرع تسعة عراقيين بينهم اطفال بانقلاب حافلة في تركيا

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وقدمت الوزارة، “تعازيها الى عوائل الضحايا”، مؤكدة “حرصها على سلامة عودة جميع النازحين طوعا الى ديارهم”.

وأوضح رئيس وفد وزارة الهجرة والمهجرين الى تركيا صفاء حسين، “ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية للنازحين، تمت إعادة (454) نازحا عراقيا متواجدا في الجمهورية التركية بقافلة متكونة من عشر حافلات”، موضحا انه “خلال الرحلة انحرفت إحدى الحافلات عن مسارها الصحيح بسبب الأمطار ووعورة الطريق المؤدي الى منطقة شرناق جنوب شرق تركيا والقريبة من الحدود العراقية التركية، ما أدى الى انقلاب الحافلة التي تقلهم ووفاة تسعة من النازحين وإصابة 28 آخرين، بينهم ثلاث حالات خطرة”.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت، اليوم الجمعة، بأن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 28 آخرون بجروح أغلبهم عراقيون، إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.