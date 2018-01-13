انتشال اكثر من 2500 جثة تحت ركام معركة الموصل

تمكنت القوات العراقية من انتشار اكثر من 2500 جثة تحت ركام معركة الموصل.

وابلغ العميد محمد الجواري مدير دفاع مدني نينوى “تم الانتهاء من عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض حيث 2585 جثة انتشلت منذ بدء المعارك وحتى هذا اليوم”.

واضاف أن “ما تبقى هي جثث لعناصر تنظيم داعش ومهام رفعها على بلدية الموصل ولكن جثث المدنيين ووفق الابلاغات من قبل الأهالي فقد انتهينا من هذه المهام”.

وتسببت المعارك -التي دارت بين قوات الجيش ومسلحي داعش بالإضافة إلى القصف المدفعي والجوي- في قتل أعداد كبيرة من المدنيين ودمار هائل بالمنازل والمؤسسات الخدمية والبنية التحتية بالمدينة.

يُشار إلى أن القوات العراقية تمكنت من استعادة كامل الموصل منتصف يونيو/حزيران الماضي بعد معارك دامية استمرت نحو تسعة أشهر، كان من نتيجتها تعرض المدينة لدمار كبير دفع البرلمان العراقي إلى اعتبارها منطقة منكوبة.