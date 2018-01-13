انطلاق تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين



تظاهر مئات الأشخاص، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإجراء الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين في مؤسسات الدولة.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن المئات نظموا، عصر اليوم، تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإجراء الإصلاحات في مؤسسات ووزارات الدولة.

وأضاف المراسل، أن المتظاهرين رفعوا لافتات ترفض الفساد المستشري في المؤسسات، داعين الى اتخاذ إجراءات جادة للقضاء عليه.