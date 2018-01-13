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رجاء ً لا تتدخلوا بيان من إعلان قاف

رجاء ً لا تتدخلوا …
يرحب
#إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف
بقرار الحكومة اللبنانية بتسليم ( الصديق…) المتهم فلاح السوداني إلى الحكومة العراقية ،
و نأمل أن يُــــــــــــــقدم َ إلى القضاء العادل ، و السماح له بالدفاع عن نفسه ، و توكيل محام ٍ ، عند تسلمه في العراق…
كما ندعو إلى عدم تدخل الجهة الحزبية ، التي بنتمي إليها ، و التي لها نفوذ قوي في الحكم في العراق ، و لا الجهات الأخرى ، سواء ً كانت تكتلات ، او تحالفات ، او غيرها ، في أمور محاكمته ، او التوسط لإطلاق سراحه ، حيث أنه يحمل الجنسية البريطانية ….
مع العلم أن بريطانيا سوف لا تُطالب به ، حيث أن القانون البريطاني ، لا يُدافع عن أي متهم يتعرض للإعتقال ، و التحقيق ، في بلده الأصلي .
إن تسليم َ المتهم السواداني بادرة ٌ جيدة ٌ، نأمل أن يقوم البوليس الدولي ” متروبول ” ، بمتابعة المتهمين الآخرين ، مثل
أيهم السامرائي ، الأمريكي الجنسية ،
وزياد القطان في الأردن ،
و عادل عبد الله محمد الشيخلي ، لا نعرف مكان إقامته في الخارج
و هميم اللافي في الأردن ، هذا البلد الذي يأوي كثيرا ً من المطلوبين .. و يمنحه العراق ُ نفط َ الشعب ِ العراقي بسعر الماء الرخيص ِ ….
و غيرهم …
كما نأمل أن يكون العراق بمستوى عمل و وعي البوليس الدولي ، و أن لا يُصاب َ بالإحباط ، في حالة حدوث أي إختراق للقانون ، أو تجاوزه .. و بالتالي يتعرض أمن ، و سلامة العراق ، و شعبه للخطر … جراء التجاذبات ، و المناكفات السياسية ..
#الدكتور_صاحب_الحكيم
المنسق العام لـ
#إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف
لندن
كانون الثاني 2018

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