رجاء ً لا تتدخلوا بيان من إعلان قاف

رجاء ً لا تتدخلوا …

يرحب

#إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف

بقرار الحكومة اللبنانية بتسليم ( الصديق…) المتهم فلاح السوداني إلى الحكومة العراقية ،

و نأمل أن يُــــــــــــــقدم َ إلى القضاء العادل ، و السماح له بالدفاع عن نفسه ، و توكيل محام ٍ ، عند تسلمه في العراق…

كما ندعو إلى عدم تدخل الجهة الحزبية ، التي بنتمي إليها ، و التي لها نفوذ قوي في الحكم في العراق ، و لا الجهات الأخرى ، سواء ً كانت تكتلات ، او تحالفات ، او غيرها ، في أمور محاكمته ، او التوسط لإطلاق سراحه ، حيث أنه يحمل الجنسية البريطانية ….

مع العلم أن بريطانيا سوف لا تُطالب به ، حيث أن القانون البريطاني ، لا يُدافع عن أي متهم يتعرض للإعتقال ، و التحقيق ، في بلده الأصلي .

إن تسليم َ المتهم السواداني بادرة ٌ جيدة ٌ، نأمل أن يقوم البوليس الدولي ” متروبول ” ، بمتابعة المتهمين الآخرين ، مثل

أيهم السامرائي ، الأمريكي الجنسية ،

وزياد القطان في الأردن ،

و عادل عبد الله محمد الشيخلي ، لا نعرف مكان إقامته في الخارج

و هميم اللافي في الأردن ، هذا البلد الذي يأوي كثيرا ً من المطلوبين .. و يمنحه العراق ُ نفط َ الشعب ِ العراقي بسعر الماء الرخيص ِ ….

و غيرهم …

كما نأمل أن يكون العراق بمستوى عمل و وعي البوليس الدولي ، و أن لا يُصاب َ بالإحباط ، في حالة حدوث أي إختراق للقانون ، أو تجاوزه .. و بالتالي يتعرض أمن ، و سلامة العراق ، و شعبه للخطر … جراء التجاذبات ، و المناكفات السياسية ..

#الدكتور_صاحب_الحكيم

المنسق العام لـ

#إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف

لندن

كانون الثاني 2018